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Важно сохранить санкции против России - Порошенко встретился с Послом Франции

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Важно сохранить санкции против России - Порошенко встретился с Послом Франции
Лидер политической партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Французской Республики в Украине Этьеном де Понсеном

Пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Французской Республики в Украине Этьеном де Понсеном.

Об этом сообщает пресс служба "Европейской Солидарности".

Петр Порошенко поблагодарил Францию ​​за многолетнюю поддержку Украины как на пути необходимых реформ и европейской интеграции, так и в восстановлении суверенитета и территориальной целостности государства и противодействие продолжающейся российской агрессии.

Высказано серьезное беспокойство из-за постоянных обстрелов украинских позиций несмотря на договоренность о перемирии по результатам декабрьского Парижского саммита Норманнской четверки.

Лидер "Европейской Солидарности" подчеркнул важность сохранения санкций против России до полного выполнения ею своих обязательств в рамках Минских договоренностей и полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым.

Петр Порошенко также отметил необходимость развертывания миротворческой миссии ООН в Донбассе.

"Пока Россия не изменит своего поведения, любые разговоры о возвращении к "business as usual "с Москвой являются преждевременными и угрожающими", - заявил пятый президент Украины.

Собеседники подробно обсудили прогресс Украины на пути европейской интеграции.

Подчеркнута необходимость инклюзивного подхода в процессе разработки украинского законодательства, которое обеспечивало б надлежащее участие оппозиции, гражданского общества и международных партнеров.

Во время встречи была выражена обеспокоенность тревожными тенденциями, которые указывают на намерения инструментализировать правосудие в Украине против политических оппонентов и ограничить свободу слова под предлогом противодействия дезинформации.

Напомним, что пятый президент Украины, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко в Брюсселе встретился с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой.

Прямий
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04
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