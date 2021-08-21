Варфоломей почтил память защитников Украины

Вселенский Патриарх почтил жертв Голодомора. Фото: pomisna.info

В Киеве Вселенский Патриарх Варфоломей почтил память погибших защитников Украины и жертв Голодомора 1932-33.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской митрополии Православной церкви Украины.

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний и Вселенский Патриарх возложили цветы к Стене памяти павших защитников Украины и к памятному знаку жертвам Голодомора у стены Михайловского Златоверхого монастыря.

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"Памяти защитников, погибших за свободу и независимость Украины, а также жертв Голодомора-геноцида 1932-33 гг. Начался первый день визита Патриарха Варфоломея в Украину", - говорится в сообщении.

Под Верховной Радой собрались верующие Украинской православной церкви. Сторонники УПЦ хотят встретиться с Константинопольским патриархом, чтобы выразить несогласие Томосу и рассказать о дискриминации. В воскресенье, 22 августа, в 09:00 на территории Софийского собора под открытым небом пройдет божественная литургия. Ее возглавят Варфоломей и руководитель Православной церкви Украины Епифаний.