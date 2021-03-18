Вакцинация: Зеленский заявил об информационной атаке

Украина ждет следующие поставки вакцины, говорит президент. Фото: president.gov.ua

Оснований для ограничения использования вакцины AstraZeneca в Украине нет. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время брифинга с литовским коллегой Гитанасом Науседой в четверг.

"На уровне Украины пока что оснований для того, чтобы уменьшать вакцинацию AstraZeneca, я, честно говоря, не вижу", - цитирует Зеленского "Інтерфакс-Україна"

Против самой доступной вакцины от Covid-19 началась необоснованная "информационная атака", сказал глава государства.

"Мы вакцинировали сегодня около 90 тысяч человек. Это факт? Факт. Среди них ни одного летального случая, и это тоже факт. Я считаю, это информационная атака на AstraZeneca, или на Covishield, а я сам вакцинировался этой вакциной.

Первая у меня была вакцинация. И я, как я уже говорил, стою перед вами, говорю и нормально себя чувствую. Это тоже факт. Поэтому я считаю, что это очень серьезное противодействие информационное против этой вакцины. Она самая доступная", - заявил Зеленский.

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Президент также отметил, что пока не знает, кто развязал эту "информационную войну", но заверил - Украина продолжит использовать вакцину AstraZeneca.

"Видим несколько контрактов, ждем в марте, в конце марта, поставку вакцины нашего китайского партнера. Также ожидаем подписания и в ближайшее время мы получим окончательные сроки от поставщика вакцины под названием Pfizer. Это то, что есть в Украине. Это то, на что мы рассчитываем", - заявил Зеленский.

В Украине за сутки обнаружили более 15 тыс. новых случаев коронавируса. Умерли 267 человек. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве, Житомирской, Львовской, Одесской и Хмельницкой областях.