Вакцинация от Covid-19 должно быть добровольным и начаться как можно быстрее - Зеленский. Сам он готов вакцинироваться вместе с военными

Зеленский призывает вакцинироваться от коронавируса. Фото: РБК

Президент Владимир Зеленский обсудил с заместителем министра здравоохранения, главным государственным санитарным врачом Виктором Ляшко начало вакцинации в Украине от коронавируса.

"Вакцинация должна начаться как можно быстрее, как только регионы получат первые партии. Но она должна быть добровольной – никого не нужно заставлять, лучше подробно проинформировать людей о надлежащем качестве препарата", – сообщает пресс-служба главы государства.

Зеленский подтвердил готовность сделать прививку вместе с военнослужащими как Верховный Главнокомандующий.

Препарат будут доставлять в больницы мобильные бригады. Прежде всего вакцинировать будут врачей медицинских учреждений, оказывающих помощь коронавирусным больным, затем – работников соматических больниц, экстренной медицинской помощи, семейных врачей и т.д.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: С Украиной поделятся излишками Covid-вакцины

22 февраля в Украине были зарегистрированы две вакцины от Covid-19 – препараты Pfizer/BioNTech и Covishield. Первая партия вакцины Covishield даже прибыла в Украину.