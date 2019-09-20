Вакарчук – Зеленскому: Сдаете национальные интересы?

Вы собираетесь организовывать безопасность без получения контроля над границей? - спрашивает Вакарчук Зеленского. Фото: УНІАН

Власть не показывает четкой формулы безопасности касательно Донбасса.

Об этом заявил лидер "Голоса" Святослав Вакарчук.

"Прочитал сегодня блог уважаемого председателя комитета по иностранным делам, где он называет будущие договоренности "формулой Зеленского". В ней также есть слова об отводе войск, обеспечении безопасности, обязательстве провести выборы на всей территории Украины включая территорию оккупированного Донбасса, но нет ни одного слова о том, как эта безопасность будет обеспечиваться.

И у меня простой вопрос: вы собираетесь организовывать безопасность без получения контроля над границей? Если так, то это сдача интересов Украины и путь к потере суверенитета.

Если нет, то мы требуем от министра иностранных дел, команды президента, всех, кто сегодня официально осуществляет внешнюю политику, четко сказать: мы проведем выборы только тогда, когда получим контроль над всей территорией Украины", - сказал политик.

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Также Вакарчук заявил: "формула Штайнмайера", о которой много говорят в последнее время, - это вольная трактовка Минских договоренностей, в которых говорится о том, что Украина обязуется провести выборы на временно оккупированных территориях "после получения безопасности". Ничего конкретного о том, как мы будем получать эту безопасность, там нет.

12 апреля прошло 5 лет с начала российской агрессии на Донбассе. В войне погибли 4060 украинских военных и добровольцев. Ранения получили почти 10 тыс. человек. Пропавших без вести 410 человек. 12 800 мирных жителей погибли. Ранения получили 24 тыс. человек. 2 млн человек вынуждены были уехать из региона. Украинские воины освободили почти 15 тыс. кв. км территорий. Вооруженные силы Украины держат оборону на линии соприкосновения. В марте 2014-го Россия аннексировала Крым.