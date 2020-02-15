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суббота, 15 февраля 2020 13:59

Вакарчук задекларировал почти 13 млн грн гонорара

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Вакарчук задекларировал почти 13 млн грн гонорара
Нардеп и музыкант Святослав Вакарчук задекларировал почти 13 млн грн гонорара за концерты. Фото - УНН

Лидер партии "Голос" и музыкант Святослав Вакарчук опубликовал изменения в декларации и внес в нее гонорары за тур с группой "Океан Эльзы" - 12 млн 904 тыс. 132 грн.

Эта личная новость должна стать публичной через статус депутата, а заработанные деньги были в течение 2016-2017 годов, отметил Вакарчук в Facebook.

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"Компания-организатор зарубежной части тура выплатила мне гонорар за все 24 концерта, которые провели тогда в разных городах мира. Конечно, сразу задекларировал эти деньги. Как требует закон, из этой суммы будут уплачены все необходимые налоги", - подчеркнул он ,.

Добавил, что все доходы политиков должны быть открытыми.

Народный депутат Украины Святослав Вакарчук вместе со своей группой "Океан Эльзы" в конце декабря 2019 выступили в белорусском Минске на новогоднем корпоративе ИТ-компании Wargaming. Она известна как разработчик популярной компьютерной игры World of Tanks.

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