Вакарчук: За шумом аплодисментов Зеленский узурпирует власть

Вакарчук напомнил Зеленскому о президентах-предшественниках.

Президент Владимир Зеленский и его команда узурпируют власть, тем самым повторяют предшественников.

Об этом сказал лидер "Голоса" Святослав Вакарчук журналистам в четверг.

"Прослеживаются две тенденции.

Одна - власть хочет внедрить как можно больше экономических реформ. В зале принимаются законы, которые не принимались годами. Мы это приветствуем. Сейчас наконец-то повозка сдвинулся с места.

Вместе с тем, за этой тенденцией, которая обрастает шумом аплодисментов, не слышно и не видно более тревожной - на узурпацию сегодняшней командой власти. Увидели это в первый же день Верховной Рады, когда пачками начали вноситься изменения в Конституцию. Некоторые из них прямо направлены на усиление полномочий президента. Некоторые - нивелировать полномочия парламента. Усилить силовые структуры. Как, например, закон о прокуратуре. По какому генпрокурор теперь может управлять всем и всеми.

Так же закон о государственной службе. С одной стороны он будто бы упрощает жизнь тем борцам за лучшее будущее, которые не могли годами уволить плохих чиновников. С другой - развязывает руки тем, кто хочет просто заниматься кадровыми чистками. Во всем мире бюрократия, в хорошем смысле слова, как раз стоит на принципах профессионалов, а не политические назначенцы.

Все эти вещи говорят о том, что есть большая, опасная тенденция концентрации полномочий в руках одной маленькой команды. А конкретнее президента", - заявил Вакарчук.

"Я много видел в политике. И помню не одного президента, который начинал свою деятельность именно с этого. Он приходил и говорил: "Знаете, нам надо изменить немножко правила. Чтобы сделать людей счастливыми, быстро проведем реформы". Это делал на моей памяти Кучма, пробовал Ющенко. Делал Янукович, Порошенко. Но как показывает опыт, украинский народ диктатуры не терпит и любит свободу.

Если построим надежный фундамент государства, который бы не зависел от личностей, которые приходят к власти, тогда наш украинский дом будет стоять веками. Если же будем зависеть от хорошего настроения, черт характера тех или иных руководителей, то очень сильно рискуем", - добавил нардеп.

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За Владимира Зеленского на президентских выборах во втором туре проголосовали 73,22%. На выборах в Верховную Раду его партия "Слуга народа" получила 254 мандата из 424.