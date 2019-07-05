Вакарчук вспомнил о политическом прошлом

Святослав Вакарчук говорит, что был "белой вороной". Фото: Facebook

Лидер партии "Голос" и музыкант Святослав Вакарчук назвал "двумя большими разницами" свои прошлый и нынешний походы в Верховную Раду.

Об этом он рассказал в интервью "Радіо Свобода"

"Одно дело - идти в Верховную Раду, будучи частью команды, которая декларирует одно, а делает на самом деле другое, будучи фактически "белой вороной", видя, как твои коллеги по твоей фракции занимаются коррупцией, говорят неправду или фактически занимаются лоббированием собственных интересов. И совсем другая история - иметь собственную мощную команду, иметь фракцию в парламенте и партию, которая полностью соответствует твоим принципам и желанием что-то изменить. Это совершенно две большие разницы", - объяснил Вакарчук.

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В 2007 году Святослав Вакарчук избирался в Верховную Раду. Шел 15-м в списке блока "Наша Украина". Народным депутатом пробыл 389 дней, досрочно сложил полномочия. Участник двух Майданов.