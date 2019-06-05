Вакарчук станет народным депутатом - опрос

Партия Святослава Вакарчука проходит в парламент, если верить социологии. Фото: Facebook.com/sviatoslav.vakarchuk

В Верховную Раду имеют шансы пройти уже 5 политсил.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" с 29 мая по 3 июня.

На вопрос "Если бы парламентские выборы проходили в ближайшее воскресенье, как бы вы проголосовали?", "Слугу народу" готовы поддержать 48,2% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями (и 37,8% среди всех опрошенных).

За "Опозиційна платформа - За життя" - 10,7% (8%), "Європейська солідарність" - 7,8% (6%), ВО "Батьківщина" - 6,9% (5,7%).

Партия "Голос" музыканта Святослава Вакарчука готовы поддержать 5,6% определившихся с выбором респондентов и 4,3% всех опрошенных.

Меньше чем проходной в Верховную Раду 5-процентный барьер набирают партия "Сила і честь" экс-главы СБУ Игоря Смешко - 4,3% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями (3,3% всех опрошенных).

Социологи опросили 2 тыс. респондентов путем личного формализованного интервью (face-to-face). Погрешность не более 2,2%.

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Ранее Центр "Соціальний моніторинг" и Украинский институт социальных исследований им. Яременко обнародовал свои данные опроса. Согласно ему, в парламент проходили 4 партии - "Слуга народу", "Опозиційна плтаформа - За життя", "Європейська солідарність" і "Батьківщина".