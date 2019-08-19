Вакарчук собрал фракцию в лесу

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук собрал новоизбранных народных депутатов от политсилы.

Соответствующее фото он выложил в Facebook в понедельник.

Автор: @sviatoslav.vakarchuk

"Разминаем связки. Голосовые", - написал Вакарчук.

На фотографии члены будущей фракции собрались в лесу.

"Собирали грибы и говорили о политике", - написал политолог Николай Давыдюк, который шел 27-м в списке и не прошел в парламент.

Верховная Рада должна провести первое заседание 29 августа.

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В Верховной Раде 9-го созыва будут работать 424 нардепа. Их украинцы избирали на внеочередных выборах 21 июля. В парламент прошли "Слуга народу" -

254, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 43, "Батьківщина" - 26, "Европейская солидарность" - 25, "Голос" - 20, остальные партии - 10, самовыдвиженцы - 46.