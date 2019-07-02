Вакарчук рассказал о прогульщице Тимошенко

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что глава "Батьківщина" Юлия Тимошенко прогуляла более 75% голосований в Верховной Раде.
Об этом он сказал эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.
"Я спросил у Юлии Владимировны, готова ли их фракция, в случае прохождения в парламент, поддержать инициативу о лишении мандата за прогулы. Она согласилась и отметила, что есть очень дисциплинированной депутатом", - рассказал Вакарчук.
"Надеюсь, если они пройдут в новый парламент и поддержат наше предложение, то решат вопрос собственной дисциплины. Иначе Юлия Владимировна пробудет там не более одной сессии, а затем вынуждена будет сложить мандат", - заявил лидер "Океан Ельзи".
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21 мая президент Владимир Зеленский опубликовал указ о роспуске парламента.
Выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля.
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