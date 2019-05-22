Вакарчук раскритиковал "референдумы" от Администрации Зеленского

Команда Зеленского действует безответственно во время войны, говорит Вакарчук. Фото: Facebook

Лидер "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук раскритиковал предложенный Администрацией президента Владимира Зеленского "референдум о мире с Россией".

Об этом он написал в Facebook.

"Выносить вопросы национальной безопасности на референдум во времена, когда противник ведет против нас не только горячую войну, но и информационную - опасно и безответственно. Мы знаем, как заканчивались "референдумы" на Донбассе и в Крыму. Жаль, что новый глава АП этого не понимает.

Или понимает?

Так или иначе, но это не новая политика. Это - старая политика", - заявил Вакарчук.

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21 мая на вечернем эфире телеканала "112 Україна" связанном с кумом президента России Путина Виктором Медведчуком глава Администрации президента Андрей Богдан заявил: "Вопрос о достижении мирных договоренностей с Россией: мы рассматриваем вынесение на народный референдум, чтобы не только депутаты проголосовали и не только президент, чтобы народ Украины принял это решение".