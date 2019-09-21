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суббота, 21 сентября 2019 10:28

Вакарчук прокомментировал свой концерт с "Океаном Эльзы" в Минске

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Вакарчук прокомментировал свой концерт с &quot;Океаном Эльзы&quot; в Минске
 Нардеп Святослав Вакарчук 20 сентября покинул заседание Верховной Рады, чтобы успеть на концерт в Минске. Фото - Зеркало недели

Нардеп фракции "Голос" Святослав Вакарчук не считает нарушением свое выступление с с группой "Океан Эльзы" в столице Беларуси Минске.

Ведь Конституция позволяет нардепам заниматься творчеством.

"Конституция Украины позволяет народному депутату заниматься творческой деятельностью, а Бог не запрещает мне не заниматься творческой деятельностью", - сказал он, передает Радио Свобода.

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Вакарчук уверяет, что не получил за выступление гонорар. Поэтому не нарушил запрет на получение выплат, которых не может иметь народный депутат.

Лидер "Голоса" добавил, что о выступлении "Океана Эльзы" в Минске было договорено еще до того, как он пошел в политику. Он также отметил, что таких договоренностей "на самом деле было очень мало". И сделает все, чтобы минимально отлучаться от работы.

Нардеп фракции "Голос" Святослав Вакарчук 20 сентября покинул заседание Верховной Рады, чтобы успеть на концерт в Минске. Он был запланирован на 20.00 того же дня.

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