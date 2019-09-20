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пятница, 20 сентября 2019 19:35

Вакарчук покинул заседания парламента ради концерта в Минске

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Вакарчук покинул заседания парламента ради концерта в Минске
Народный депутат Святослав Вакарчук оставил Верховную Раду до закрытия заседания. Фото: Golos

Нардеп фракции "Голос" Святослав Вакарчук покинул заседание Верховной Рады, чтобы успеть на концерт в Минске.

По состоянию на 17:15 Вакарчук отсутствует в зале заседания, его также нет в кулуарах и он не появляется во время голосования за законопроекты. В это время Рада продолжает заседание. Об этом сообщают Украинские Новости.

Ранее Вакарчук заявлял, что уйдет с заседания парламента, если оно затянется, ради концерта в Минске, который запланирован на 20:00 20 сентября.

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Народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Владимир Кальцев появился на заседании Верховной Рады в часах за 3,4 млн грн. Соответствующее фото нардепа с дорогим аксессуаром опубликовали в сети.

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