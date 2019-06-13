Вакарчук показал первые лица спонсоров кампании

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук показал спонсоров избирательной кампании.

Об этом он сообщил в Facebook.

Донорами он назвал инвестбанкира, специалиста Dragon Capital по продаже долговых ценных бумаг Сергея Фурсу, регионального президента Jacobs Douwe Egberts в странах Восточной Европы, Ближнего Востока и странах Африки Тараса Лукачука и экс-президента "Київстар", основателя сообщества талантливых математиков Kontora Pi Петра Чернышева.

Автор: goloszmin.org Вакарчук показал первую тройку спонсоров.

"Мы благодарны за поддержку всем, кто хочет настоящих изменений и доверяет нам их делать. Людям, которые поддерживают новую политику, которые сами становятся изменениями, вкладывая в них свои силы и ресурсы. И нам есть что предложить в ответ - это наш список кандидатов в парламент, состоящий из молодых специалистов. За нами будущее и мы знаем, как его строить", - заявил Вакарчук.

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21 мая президент Владимир Зеленский опубликовал указ о роспуске парламента. Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля. Народных депутатов будут выбирать по смешанной системе - 225 по спискам, другую половину в мажоритарных округах, за исключением округов в оккупированных Россией районах Донецкой и Луганской областей и Крыма.