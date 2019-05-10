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пятница, 10 мая 2019 17:14

Вакарчук "откусит" рейтинг Зеленского и Порошенко - социолог

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Вакарчук &quot;откусит&quot; рейтинг Зеленского и Порошенко - социолог
Вакарчук должен попасть в парламент достаточно уверенно, говорит социолог.

Если Святослав Вакарчук пойдет на парламентские выборы со своей политсилой, то отберет рейтинг у Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Об этом сказал социолог Владимир Паниотто.

"Его политическая сила "откусит" часть у Зеленского, часть - у Порошенко. Потому что это тоже национально ориентированный электорат", - сказал эксперт в интервью "Обозреватель".

"Вакарчук потерял поддержку из-за отказа участвовать в президентских выборах. Но если он решительно заявит о намерении идти на парламентские, то вернется на уровень, который у него был полгода назад", - отметил социолог.

Вакарчук имеет шанс попасть в пятерку лидеров, говорит Паниотто.

"При условии, что пойдет на реальные шаги. Мне кажется, его поведение (заявления о том, что он идет в политику, а затем отказ баллотироваться) людям надоело", - сказал эксперт.

Вакарчуку следует объявить о своем решении как можно скорее, считает социолог.

"Если он объявит об этом и будет где-то как-то появляться на экранах. Но не думаю, что может достичь того же, чего достиг Зеленский, потому что у него отсутствует свой телеканал.

Несмотря на интернет, на то, что молодежь не смотрит телевизор, телевидение остается фактором номер один в воздействии на людей.

Например, тот же Гриценко очень неплохо начинает, но ближе к выборам, когда появляется очень много разной политической рекламы и люди, которые имеют и деньги, и доступ к медиа, начинают себя активно вести, - он вытесняется.

Поэтому Вакарчук, который в первых рейтингах опережал Зеленского, вряд ли достигнет того же уровня, что и Зеленский. Зеленский и президентом стал, и имеет медиа-ресурс.

Но Вакарчук должен попасть в парламент достаточно уверенно", - объяснил Паниотто.

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Музыкант Святослав Вакарчук 16 мая представит команду, с которой пойдет на парламентские выборы. Об этом сообщает ICTV, ссылаясь на собственные источники.

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10
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