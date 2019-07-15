Вакарчук обошел на повороте Порошенко: свежая социология

Партия Вакарчука обошла в рейтинге партию Порошенко. Фото: УНІАН

В парламент до сих пор проходят 5 партий.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова с 5 по 11 июля, пишет "Інтерфакс-Україна"

Рейтинг политсил выглядит следующим.

"Слуга народу" президента Владимира Зеленского - 41,5% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.

"Опозиційна платформа – За життя" кума Путина Виктора Медведчука - 12,5%.

"Голос" Святослава Вакарчука - 8,8%.

"Європейська солідарність" пятого президента Петра Порошенко - 8,3%.

"Батьківщина" экс-премьера Юлии Тимошенко - 7%.

С учетом статистической погрешности на грани прохождения находятся партии "Сила і честь" (4,6%) и "Опозиційний блок" (3,8%).

Социологи опросили 2018 респондентов во всех регионах Украины, за исключением оккупированных Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Погрешность исследования: не больше 2,3%.

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21 мая президент Владимир Зеленский опубликовал указ о роспуске парламента. Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля. Народных депутатов будут выбирать по смешанной системе - 225 по спискам, другую половину в мажоритарных округах, за исключением округов в оккупированных Россией районах Донецкой и Луганской областей и в Крыму.