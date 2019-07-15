Вакарчук обошел на повороте Порошенко: свежая социология

В парламент до сих пор проходят 5 партий.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова с 5 по 11 июля, пишет "Інтерфакс-Україна"
Рейтинг политсил выглядит следующим.
"Слуга народу" президента Владимира Зеленского - 41,5% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.
"Опозиційна платформа – За життя" кума Путина Виктора Медведчука - 12,5%.
"Голос" Святослава Вакарчука - 8,8%.
"Європейська солідарність" пятого президента Петра Порошенко - 8,3%.
"Батьківщина" экс-премьера Юлии Тимошенко - 7%.
С учетом статистической погрешности на грани прохождения находятся партии "Сила і честь" (4,6%) и "Опозиційний блок" (3,8%).
Социологи опросили 2018 респондентов во всех регионах Украины, за исключением оккупированных Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Погрешность исследования: не больше 2,3%.
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21 мая президент Владимир Зеленский опубликовал указ о роспуске парламента. Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля.
Народных депутатов будут выбирать по смешанной системе - 225 по спискам, другую половину в мажоритарных округах, за исключением округов в оккупированных Россией районах Донецкой и Луганской областей и в Крыму.
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