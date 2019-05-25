Вакарчук обещает освободить пленников Кремля

Святослав Вакарчук носит браслет, который подарил отец пленного моряка. Фото: ТСН

Музыкант Святослав Вакарчук своей главной задачей, как политика, считает освобождение пленников Кремле - граждан Украины, которые незаконно находятся в заключении на территории РФ.

Об этом Вакарчук заявил в комментарии журналистам, пишет "Интерфакс-Украина".

"Мы сделаем все, чтобы как можно быстрее и политзаключенные, и военнопленные вернулись домой. Я вижу в этом свое персональное задание. Несколько недель назад на концерте в Одессе отец украинского военнопленного моряка Виктор Сорока одел мне на руку браслет, который бы не давал забыть, что в заключении в РФ находятся украинские граждане.

Я не снимаю этот браслет, и он мне каждый день напоминает, ради чего я должен идти сегодня в Верховную Раду - для того, чтобы такие люди, как Василий Сорока, Олег Сенцов и другие быстрее вернулись домой живыми и невредимыми", - заявил Вакарчук.

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16 мая музыкант Святослав Вакарчук представил свою партию "Голос". В январе заявил, что не будет участвовать в выборах президента. Полгода учился в Стэнфордском университете в США по программе для лидеров из Украины. Изучал политику и государства, экономику и право. В позапрошлом году в ноябре за него готовы были проголосовать 12% избирателей.