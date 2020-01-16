Вакарчук назвал ситуацию в "Слуге народа" "Санта-Барбарой"

Вакарчук не захотел комментировать скандалы в монобольшинстве. Фото: УНИАН

Лидер "Голоса" Святослав Вакарчук не захотел комментировать скандалы, связанные с якобы записями чиновников правительства, назвав это "Санта-Барбарой".

"Вопросы, которые вы мне задаете, задавайте пожалуйста фракции монобильшинства. Это их правительство, их ответственность, их люди, их кадровая политика. Пусть они и комментируют.

Я готов комментировать ситуацию в стране, а не ситуацию на их "Санта-Барбаре", – сказал Вакарчук в кулуарах журналистам.

Также лидер "Голоса" заявил, что Украине нужно готовиться к дальнейшей агрессии со стороны России.

"Из того, что мы вчера слышали из речи Путина, понятно: власть в России не меняется. Ее внешнеполитическая доктрина не меняется. Украине нужно готовиться к тому, что наше противостояние будет сложным и долгим. Легкого решения здесь не будет.

Многие в России не воспринимают Украину как независимое и суверенное государство. Мы всеми способами и силами должны отстаивать наш суверенитет. Если эта страна не желает нам добра, будем защищаться", – сказал он.

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15 января вечером нардепы от "Слуги народа" Александр Дубинский, Максим Бужанский и Александр Куницкий искали в Кабинете министров премьера Алексея Гончарука, чтобы "заставить его уйти в отставку". В "Слуге народа" считают обнародование записей против Алексея Гончарука провокацией группы Игоря Коломойского.