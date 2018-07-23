Вакарчук: Когда-то людей травили газом, теперь - ложью

 
Ексклюзивы
1/5
Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам
Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам
Просмотров: 1107
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Просмотров: 414
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
13 Просмотров: 5202
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
Просмотров: 513
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Просмотров: 954
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Просмотров: 2916
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
2 Просмотров: 3241
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Просмотров: 693
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Просмотров: 6723
Путин добился, чтобы Трамп танцевал под его дудку - эксперт
Путин добился, чтобы Трамп танцевал под его дудку - эксперт
Просмотров: 1287
Фото
Все фото
4
10
8
14
6
Сети обсуждают пышные ягодицы подружки Холодницкого
Сети обсуждают пышные ягодицы подружки Холодницкого
Барбекю в Карпатах и ​​свинофермы: куда политики разъехались на отпуска
Барбекю в Карпатах и ​​свинофермы: куда политики разъехались на отпуска
Гройсман вылез на комбайн и пообещал ощутимый эффект
Гройсман вылез на комбайн и пообещал ощутимый эффект
Герман удивила новым образом с элементом из &quot;Гарри Поттера&quot;
Герман удивила новым образом с элементом из "Гарри Поттера"
Дочь нардепа на Сардинии сделала пикантное заявление
Дочь нардепа на Сардинии сделала пикантное заявление
Видео
Все видео
Украинский летчик-истребитель поверг в восторг Порошенко
Украинский летчик-истребитель поверг в восторг Порошенко
Реванш - это вы, профукали четыре года - журналист остро раскритиковал власть
Реванш - это вы, профукали четыре года - журналист остро раскритиковал власть
СМИ поймали губернатора Запорожья на большом обмане
СМИ поймали губернатора Запорожья на большом обмане
"Гройсману позвоню, дам поручение. Пи*арасты е*аные" - Ляшко козырнул связями в правительстве
"Гройсману позвоню, дам поручение. Пи*арасты е*аные" - Ляшко козырнул связями в правительстве
За зеленку - криминал: Луценко объявляет борьбу с "ватной" традицией
За зеленку - криминал: Луценко объявляет борьбу с "ватной" традицией
Интервью
1/5
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
1 Просмотров: 3915
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 720
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 4131
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3609
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
41 Просмотров: 27019
Колонка
Олена Павлова
Олена Павлова
22 июля 2018
Просмотров: 2592
Жіночі штани
– А де це ти, доцю, взяла таке дрантя? – запитують мене дві старші жінки на базарі у Верховині на Івано-Франківщині. – Я за ...
понедельник, 23 июля 2018 15:00

Вакарчук: Когда-то людей травили газом, теперь - ложью

1 Комментировать
Вакарчук: Когда-то людей травили газом, теперь - ложью
Надо всегда включать здравый смысл, логику, анализировать факты, советует Святослав Вакарчук. Фото: tsn.ua

Лидер "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук предостерегает украинцев от воздействия информационного оружия.

Об этом он написал в TwitLonger.

"Будьте внимательны: те, кто распространяют в СМИ откровенную ложь, хорошо осознают, что они делают. Они знают, что опровержение имеет значительно меньший эффект, чем сама ложь. Это как в анекдоте: "Ложечки нашлись, а осадок остался". Бороться с этим сложно, но возможно, а главное - необходимо. Надо всегда включать здравый смысл, логику, анализировать факты. Уменьшать влияние эмоций. Доверять только прямой речи, и то, желательно, с видео подтверждением. Хотя, они и этим уже умеют манипулировать.

В Первую мировую людей в окопах травили газом. Сейчас людей перед экранами отравляют ложью. Информационное оружие не менее опасно, чем химическое, но оно более коварно: ты не чувствуешь моментального действия, а доказать его влияние сложно. Но результатом применения информационного оружия являются искалеченные судьбы, разрушенные мечты и потерянные жизни. Тысячи жизней.

Поэтому, будем бдительны!", - говорится в заметке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вакарчука в очередной раз подтолкнули на выборы

Святослав Вакарчук учился в Стэнфордском университете в США по Программе подготовки новых украинских лидеров.

Социологи называют его вероятным кандидатом в президенты.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Вакарчук: Когда-то людей травили газом, теперь - ложью». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
июля

Установили памятник, который стоял отлитым 8 лет

115 лет назад выпустили первый автомобиль Ford: как это было

В "трудовом лагере" убили 700 тыс. человек

Самое читаемое
Глубокие декольте и целомудренные платья до пяток: как закрывали Одесский кинофест
Глубокие декольте и целомудренные платья до пяток: как закрывали Одесский кинофест
20
 1 Просмотров: 96824
Как жена арбитра финала Кубка мира теребит сердца поклонников
Как жена арбитра финала Кубка мира теребит сердца поклонников
13
 Просмотров: 57899
Назвали победителей Одесского кинофестиваля
Назвали победителей Одесского кинофестиваля Просмотров: 38962
Как работает первая атомная станция СССР за полярным кругом
Как работает первая атомная станция СССР за полярным кругом
16
 Просмотров: 36244
В России присвоили себе украинский город
В России присвоили себе украинский город
 41 Просмотров: 24660
Политика
Щедрости нет предела: политики раздают займы на сотни миллионов гривен
Щедрости нет предела: политики раздают займы на сотни миллионов гривен Просмотров: 117
Президент не подписал один из "болезненных" законов
Президент не подписал один из "болезненных" законов Просмотров: 1494
Появились новые подробности в деле Ефремова
Появились новые подробности в деле Ефремова Просмотров: 306
Усиливаем военную мощь: Порошенко показал новое оружие
Усиливаем военную мощь: Порошенко показал новое оружие Просмотров: 1269
Ярош попал в одну компанию с Добкиным и Рабиновичем
Ярош попал в одну компанию с Добкиным и Рабиновичем 1 Просмотров: 504
Больше всего комментируют
53
После победы в Москве Усика представят к Герою Украины
41
В России присвоили себе украинский город
13
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
11
"Надо подождать" - автокефалию Украинской церкви перенесли
11
Гассиев - Усик. Украинец победил россиянина и стал абсолютным чемпионом мира
Голосов: 16996
Голосование Почему я не буду голосовать за Петра Порошенко на президентских выборах в 2019 году?
  • Он не оправдал моих ожиданий
  • Я за него и на предыдущих выборах не голосовал
  • Есть более достойные кандидаты
  • У него есть возможность убедить меня в обратном
  • Украине нужен президент нового качества
  • Буду голосовать за Порошенко
  • Еще не определился с кандидатом
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua