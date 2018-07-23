Вакарчук: Когда-то людей травили газом, теперь - ложью

Надо всегда включать здравый смысл, логику, анализировать факты, советует Святослав Вакарчук. Фото: tsn.ua

Лидер "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук предостерегает украинцев от воздействия информационного оружия.

Об этом он написал в TwitLonger.

"Будьте внимательны: те, кто распространяют в СМИ откровенную ложь, хорошо осознают, что они делают. Они знают, что опровержение имеет значительно меньший эффект, чем сама ложь. Это как в анекдоте: "Ложечки нашлись, а осадок остался". Бороться с этим сложно, но возможно, а главное - необходимо. Надо всегда включать здравый смысл, логику, анализировать факты. Уменьшать влияние эмоций. Доверять только прямой речи, и то, желательно, с видео подтверждением. Хотя, они и этим уже умеют манипулировать.

В Первую мировую людей в окопах травили газом. Сейчас людей перед экранами отравляют ложью. Информационное оружие не менее опасно, чем химическое, но оно более коварно: ты не чувствуешь моментального действия, а доказать его влияние сложно. Но результатом применения информационного оружия являются искалеченные судьбы, разрушенные мечты и потерянные жизни. Тысячи жизней.

Поэтому, будем бдительны!", - говорится в заметке.

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Святослав Вакарчук учился в Стэнфордском университете в США по Программе подготовки новых украинских лидеров. Социологи называют его вероятным кандидатом в президенты.