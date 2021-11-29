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"Вагнергейт": у Bellingcat возникли новые вопросы к Зеленскому

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&quot;Вагнергейт&quot;: у Bellingcat возникли новые вопросы к Зеленскому
Грозев в дальнейшем будет обращаться в Офис президента за ответами. Фото: YouTube-страница Дмитрия Гордона

Пресс-марафон президента Владимира Зеленского оставил без ответа ряд вопросов про "Вагнергейт".

Об этом 28 ноября заявил руководитель отдела расследований издания Bellingcat Христо Грозев на телеканале "Украина 24".

"Мы смогли установить, что это была хорошо спланированная операция с политическим риском. Она была одобрена, в чем мы смогли убедиться и на основе интервью с участниками, и на основе документов. Поскольку она была одобрена, она считалась на каком-то этапе государственной. Поэтому вопрос, авантюра это или нет, надо закрыть. К моменту одобрения и сигнала, что можно ехать, можно было считать ее плохой. Если она была плохой, нужно было заранее ее остановить. Честно говоря, не хочу пускаться в оценочный анализ, но пресс-конференция дала больше вопросов, чем ответов, и я надеюсь, что мы сможем получить ответы в ближайшее время", - сказал он.

Грозев добавил, что в дальнейшем будет обращаться в офис президента за ответами. Он надеется, что фильм по "Вагнергейту" выйдет через полгода.

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26 ноября Зеленский провел пресс-марафон в столичном коворкинга State Arsenal, где ответил на 30 вопросов журналистов. На мероприятие пригласили только 32 СМИ. Из иностранных - Reuters, Deutsche Welle, AFP, Bloomberg и BBC. Такой список СМИ сформировали для разговора с президентом, чтобы ему было комфортно. Основатель Bellingcat Элиот Хиггинс сказал, что пресс-конференция президента Зеленского его озадачила.

21 ноября участники акции ко Дню достоинства и свободы требовали от президента в течение 10 дней отправить в отставку руководителя ОП Андрея Ермака. В случае невыполнения требований обещали снова прийти под ОП 1 декабря.

17 ноября международная группа расследователей Bellingcat сообщила, что отсрочить операцию по задержанию российских боевиков ППК "Вагнер" попросил Ермак. Чтобы подождать до начала согласованного тогда перемирия в Донбассе.

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Дата
29
ноября

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