В Зеленского сообщили о планах на второй срок

В ОП сообщили, что вопрос второго срока Зеленского накручен СМИ. Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский еще не решил, пойдет ли на второй срок. В Офисе президента заявляют, что вопрос накручен средствами массовой информации. Об этом сообщил заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко в интервью "Новому времени".

По его словам, Зеленский об этом потом сообщит своей команде и всем гражданам Украины.

"Этот вопрос вообще не решен. Можно сказать, он немного накручен СМИ, какими-то конспиративными мыслями в телеграм-каналах. Решение будет принимать лично президент", - заявил Тимошенко.

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель заявила, что о втором сроке Зеленский будет думать после выполнения хотя бы половины своей программы.

На пресс-конференции по итогам первого года своего президентства Зеленский заявил, что для выполнения всех обещаний ему не хватит одной каденции. В марте председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объявил, что партия будет просить Зеленского идти на второй срок.