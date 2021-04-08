В Зеленского сообщили о планах на второй срок

Президент Владимир Зеленский еще не решил, пойдет ли на второй срок. В Офисе президента заявляют, что вопрос накручен средствами массовой информации. Об этом сообщил заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко в интервью "Новому времени".
По его словам, Зеленский об этом потом сообщит своей команде и всем гражданам Украины.
"Этот вопрос вообще не решен. Можно сказать, он немного накручен СМИ, какими-то конспиративными мыслями в телеграм-каналах. Решение будет принимать лично президент", - заявил Тимошенко.
Пресс-секретарь президента Юлия Мендель заявила, что о втором сроке Зеленский будет думать после выполнения хотя бы половины своей программы.
На пресс-конференции по итогам первого года своего президентства Зеленский заявил, что для выполнения всех обещаний ему не хватит одной каденции.
В марте председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объявил, что партия будет просить Зеленского идти на второй срок.
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