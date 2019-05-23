В Зеленского рассказали, при каком условии уволят главу АП

Богдана уволят только по решению Конституционного Суда. Фото: ТСН

Главу администрации президента Андрея Богдана уволят с должности только после соответствующего решения Конституционного суда.

Об этом сообщил заместитель главы АП Руслан Рябошапка, передает Интерфакс-Украина.

"Как только Конституционный суд вынесет решение, что закон о люстрации в этой части соответствует Конституции, с этого дня президент Богдана уволит как человека, который должен проходить через процедуру по очистке власти", - заявил он.

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Рябошапка отметил, что президент не может применять закон, который противоречит принципу верховенства права и не соответствует Конституции.

Министерство юстиции проверит новых руководителей Администрации президента на наличие причин для люстрации. Минюст уже направил запрос Владимиру Зеленскому с просьбой предоставить копии трудовой книжки (послужной список) и информацию о начале проведения проверки.