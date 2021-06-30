В Зеленского прокомментировали громкое заявление Путина

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского прокомментировали заявления Путина о внешнем контроле Украины. Фото: UaNews

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского считают, что президента России Владимира Путина некорректно информируют о ситуации в Украине.

В ОП предлагают провести прямые переговоры на уровне президентов - чтобы обозначить корректные позиции сторон по ключевым вопросам. Об этом заявил советник руководителя ОПУ Михаил Подоляк, передает "Украинская правда".

"Сразу скажу, что любые российские комментарии об Украине, в том числе и комментарии Путина, необходимо оценивать только через призму их системной пропагандистской работы. Они сами себя погрузили в определенный набор стереотипов и теперь пытаются объяснить непонятные им процессы трансформации украинской государственности различными мифами.

Приведу конкретный пример. Скажем, комментируя принятое решение о домашнем аресте для Медведчука, российский президент сказал, что это решение было принято накануне избирательной кампании. Но в Украине нет избирательной кампании и даже планов таких нет. А значит, можно сделать очевидный вывод о том, что помощники Путина, мягко говоря, некорректно его информируют о ситуации в Украине.

Как минимум этим можно объяснить и ошибочную трактовку Путиным событий нашей политической жизни, в частности содержание и значение законопроекта о коренных народах Украины. А повторение российским лидером фейка о "внешнем управлении" не заслуживает отдельных комментариев - это уже просто один из базовых элементов российской пропаганды об Украине. Который так или иначе должен оправдать сознательно агрессивные действия самой РФ против Украины ", - сказал Подоляк.

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По его словам, очевидные примеры некорректного информирования Путина свидетельствуют о необходимости прямых переговоров на уровне президентов. Подоляк отметил, что президент России "подтвердил возможность таких переговоров, а определить их содержание - это технический вопрос, который должна закрыть именно российская сторона". Соответствующие украинские предложения, по словам Подоляка, уже сделаны.

Президент России Владимир Путин во время прямой линии 30 июня заявил, что президент Украины Владимир Зеленский отдал свою страну под полное внешнее управление. Глава РФ считает, что главные украинские вопросы решают в Вашингтоне, а не в Киеве.