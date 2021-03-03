В Зеленского предлагают пересмотреть резонансные дела против активистов

В ОП хотят пересмотреть уголовные дела против активистов. Фото: president.gov.ua

В Офисе президента предлагают разработать механизм проверки резонансных уголовных дел против ветеранов и общественных деятелей, которые боролись с российской агрессией, и могли стать жертвами произвола чиновников, правоохранителей и несправедливых решений судей.

Такое решение было предложено в качестве ответа на запрос общества на справедливость в судах. Об этом сообщает пресс-служба ОП.

В Офисе президента не исключают, что сотни ветеранов и активистов не смогли должным образом защититься от давления, подверглись несправедливому применению законов мирного времени к оценкам событий, которые произошли в условиях вооруженной агрессии России.

"Необходимо законным образом обеспечить проверку юридической чистоты всех решений, которые тогда принимались, всех обстоятельств соответствующих дел и того, почему люди подвергшиеся несправедливому преследованию или не получили надлежащей защиты от государства", - сказано в сообщении.

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Также предлагается инициировать изучение уголовных производств, которые были начаты с 2014 года по фактам нападений на общественных деятелей и до сих пор не завершены установлением всех виновных.

"Уже состоялось первое совещание на площадке Офиса главы государства под председательством руководителя Офиса президента Андрея Ермака, в котором приняли участие представители правоохранительных органов и депутатского корпуса, Министерства по делам ветеранов и уполномоченного Верховной Рады по правам человека", - добавили в ОП.

Президент Владимир Зеленский ветировал закон О внесении изменений в ЗУ О предотвращении коррупции по упорядочению отдельных вопросов защиты обличителей. Причиной вето стали требования закона о внесении персональных данных обличителей в базу Единого портала.