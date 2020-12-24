В Зеленского планируют построить самую длинную трассу в Украине. Она соединит Львовскую и Луганскую области

 
Ексклюзивы
1/5
Политтехнолог объяснил, почему Зеленскому не выгодна смена правительства
Политтехнолог объяснил, почему Зеленскому не выгодна смена правительства
Просмотров: 396
Правительство Шмыгаля отработало на тройку - экономист
Правительство Шмыгаля отработало на тройку - экономист
Просмотров: 171
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
10 Просмотров: 15975
Прогноз: что подорожает в новом году
Прогноз: что подорожает в новом году
Просмотров: 801
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Просмотров: 387
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
Просмотров: 2574
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Просмотров: 2178
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
1 Просмотров: 567
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом - писатели снялись в эротическом календаре
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом - писатели снялись в эротическом календаре
Просмотров: 342
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Просмотров: 1962
Фото
Все фото
17
5
16
5
3
Очереди, Кличко и бывшие &quot;регионалы&quot;: в Харькове прощаются с Кернесом
Очереди, Кличко и бывшие "регионалы": в Харькове прощаются с Кернесом
&quot;Да назначьте уже Януковича премьером&quot; - к Зеленскому пришли с пикетом
"Да назначьте уже Януковича премьером" - к Зеленскому пришли с пикетом
Народные депутаты из разных фракций собрались на вечерницу
Народные депутаты из разных фракций собрались на вечерницу
В Раде избрали своих кандидатов на должность судьи КСУ
В Раде избрали своих кандидатов на должность судьи КСУ
Первая леди Зеленская впервые приняла участие в совещании послов
Первая леди Зеленская впервые приняла участие в совещании послов
Видео
Все видео
В Зеленского планируют построить самую длинную трассу в Украине. Она соединит Львовскую и Луганскую области
В Зеленского планируют построить самую длинную трассу в Украине. Она соединит Львовскую и Луганскую области
Одиозный глава ОАСК Волк выбросил повестку о вызове в ВАКС
Одиозный глава ОАСК Волк выбросил повестку о вызове в ВАКС
Лерос обнародовал очередную порцию компромата на Ермака
Лерос обнародовал очередную порцию компромата на Ермака
Журналисты обнародовали "пленки Тупицкого" - председатель КСУ вляпался в судейскую коррупцию
Журналисты обнародовали "пленки Тупицкого" - председатель КСУ вляпался в судейскую коррупцию
"Что общего между Зеленским и борщом без сметаны?" - Майкл Щур
"Что общего между Зеленским и борщом без сметаны?" - Майкл Щур
Интервью
1/5
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
10 Просмотров: 15975
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Просмотров: 261
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Просмотров: 1287
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
1 Просмотров: 1944
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Просмотров: 918
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
24 декабря 2020
Просмотров: 0
Камера схову
У нашому роду було немало людей легких і веселих. Були й другі, серйозні. Вони казали про перших: "І як ото воно так примудряється — що б не ...
четверг, 24 декабря 2020 15:36

В Зеленского планируют построить самую длинную трассу в Украине. Она соединит Львовскую и Луганскую области

  Комментировать
В Зеленского планируют построить самую длинную трассу в Украине. Она соединит Львовскую и Луганскую области
Трасса будет начинаться с города Стрый во Львовской области, а заканчиваться в Изварино Луганской области. Фото: president.gov.ua

В Офисе президента планируют в рамках программы "Большая стройка" ко Дню Независимости 2021 года построить самую длинную трассу в стране.

Соответствующий проект представил заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко.

Часть трассы была восстановлена ​​этого года, а часть планируют восстановить 2021 года. Она будет начинаться с города Стрый во Львовской области, а заканчиваться в Изварино в Луганской области, который сейчас оккупирована.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский назвал важнейшие достижения года

Дорога будет иметь протяжность 1,4 тыс. км и соединит города Тернополь, Хмельницкий, Винница, Умань, Кропивницкий, Днепр и будет заканчиваться в городе Покровск. Это последний неоккупированной город на пути трассы. Далее, по плану, дорога должна проходить через Донецк и Луганск и дойти до Изварино.

Без учета оккупированных территорий, трасса будет протяжностью 1,1 тыс. км, отметил Тимошенко.

Экономист Михаил Кухар заявил, что мультипликативный эффект от строительства дорог в рамках президентской программы "Большая стройка" составляет 3 грн 5 коп. на каждый вложенный рубль.

На началу 2020 году Владимир Зеленский объявил о начале программы "Большая стройка". В рамках проекта планировалось обновить и построить 6,5 тыс. км дорог государственного и местного значения, более 150 искусственных сооружений, 100 школ, 100 детских садов, 100 спортивных объектов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Зеленского планируют построить самую длинную трассу в Украине. Она соединит Львовскую и Луганскую области». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
декабря

Первые образовательные реформы: ввели восьмилетнее образование в школах

На съезде советов в Харькове говорили о противостоянии с Киевом

Начался ввод войск в Афганистан

Премьер получил всю полноту власти

Языковед провел в лагерях 31 год

Проходит 83 года со дня рождения Вячеслава Черновола

Ветераны создали организацию для расправы с неугодными

Самое читаемое
Тела жертв авиакатастрофы ели выжившие пассажиры
Тела жертв авиакатастрофы ели выжившие пассажиры
 Просмотров: 11232
Гороскоп на 23 декабря: кого осчастливит этот день
Гороскоп на 23 декабря: кого осчастливит этот день
 Просмотров: 11061
Полицейские со стрельбой останавливали водителя Hyundai. Он пустил себе в голову пулю
Полицейские со стрельбой останавливали водителя Hyundai. Он пустил себе в голову пулю
9
 Просмотров: 9243
Очереди, Кличко и бывшие &quot;регионалы&quot;: в Харькове прощаются с Кернесом
Очереди, Кличко и бывшие "регионалы": в Харькове прощаются с Кернесом
17
 3 Просмотров: 7839
Мобильные операторы повышают тарифы
Мобильные операторы повышают тарифы 1 Просмотров: 6507
Политика
Манипуляция опросом Деминициатив: Офис президента исправил новость, противоречий не видит
Манипуляция опросом Деминициатив: Офис президента исправил новость, противоречий не видит
В Раде зарегистрировали законопроект о легализации марихуаны
В Раде зарегистрировали законопроект о легализации марихуаны Просмотров: 117
Ни Коломойский, ни другие олигархи не влияют на решение Зеленского - Подоляк
Ни Коломойский, ни другие олигархи не влияют на решение Зеленского - Подоляк Просмотров: 63
Марина Порошенко призвала Киевсовет не повторять ошибки власти: в программе развития Киева искаженные приоритеты
Марина Порошенко призвала Киевсовет не повторять ошибки власти: в программе развития Киева искаженные приоритеты Просмотров: 72
Одиозный глава ОАСК Волк выбросил повестку о вызове в ВАКС
Одиозный глава ОАСК Волк выбросил повестку о вызове в ВАКС
 Просмотров: 234
Больше всего комментируют
16
Зеленский снова выиграл бы выборы - опрос
3
Очереди, Кличко и бывшие "регионалы": в Харькове прощаются с Кернесом
3
Киевлянка Анастасия Покрещук сама себе колола препараты в скулы. Теперь они самые большие в мире
3
Зеленский продолжил особый статус Донбасса
2
Венедиктова передала дело Татарова в СБУ
Голосов: 18646
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть