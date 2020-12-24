В Зеленского планируют построить самую длинную трассу в Украине. Она соединит Львовскую и Луганскую области

Трасса будет начинаться с города Стрый во Львовской области, а заканчиваться в Изварино Луганской области. Фото: president.gov.ua

В Офисе президента планируют в рамках программы "Большая стройка" ко Дню Независимости 2021 года построить самую длинную трассу в стране.

Соответствующий проект представил заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко.

Часть трассы была восстановлена ​​этого года, а часть планируют восстановить 2021 года. Она будет начинаться с города Стрый во Львовской области, а заканчиваться в Изварино в Луганской области, который сейчас оккупирована.

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Дорога будет иметь протяжность 1,4 тыс. км и соединит города Тернополь, Хмельницкий, Винница, Умань, Кропивницкий, Днепр и будет заканчиваться в городе Покровск. Это последний неоккупированной город на пути трассы. Далее, по плану, дорога должна проходить через Донецк и Луганск и дойти до Изварино.

Без учета оккупированных территорий, трасса будет протяжностью 1,1 тыс. км, отметил Тимошенко.

Экономист Михаил Кухар заявил, что мультипликативный эффект от строительства дорог в рамках президентской программы "Большая стройка" составляет 3 грн 5 коп. на каждый вложенный рубль. На началу 2020 году Владимир Зеленский объявил о начале программы "Большая стройка". В рамках проекта планировалось обновить и построить 6,5 тыс. км дорог государственного и местного значения, более 150 искусственных сооружений, 100 школ, 100 детских садов, 100 спортивных объектов.