В ВРУ зарегистрировали законопроект о содержании животных в гостиницах

Законопроект предлагает дополнить договор о гостиничном обслуживании новой услугой. Фото: Reuters

В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект о внесении изменений в законодательство по гостиничных услуг, связанных с домашними животными проживающих.

Проект закона предлагает дополнить договор о гостиничное обслуживание новой услугой. Об этом сообщается на сайте ВРУ.

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Данная услуга обязывает учреждения гостиничной инфраструктуры при размещении граждан, вселяются в такие заведения с домашними животными, размещать таких животных в номерах вместе с хозяевами, при условии наличия у владельца животного ветеринарного свидетельства с отметкой о вакцинации против бешенства указанной животного.

Зоозащитники требуют запретить дельфинарии и цирки, в которых продолжают жесткую эксплуатацию животных. На рассмотрение парламентариев представят законопроект об обязательной регистрации и идентификации животных.