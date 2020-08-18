В ВРУ зарегистрировали законопроект о содержании животных в гостиницах

В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект о внесении изменений в законодательство по гостиничных услуг, связанных с домашними животными проживающих.
Проект закона предлагает дополнить договор о гостиничное обслуживание новой услугой. Об этом сообщается на сайте ВРУ.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Домашние собаки на ресторанное мясо: новые запреты в КНДР
Данная услуга обязывает учреждения гостиничной инфраструктуры при размещении граждан, вселяются в такие заведения с домашними животными, размещать таких животных в номерах вместе с хозяевами, при условии наличия у владельца животного ветеринарного свидетельства с отметкой о вакцинации против бешенства указанной животного.
Зоозащитники требуют запретить дельфинарии и цирки, в которых продолжают жесткую эксплуатацию животных. На рассмотрение парламентариев представят законопроект об обязательной регистрации и идентификации животных.
Комментарии