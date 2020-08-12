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В Витебске признали фальсификацию в пользу Лукашенко

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В Витебске признали фальсификацию в пользу Лукашенко
Сташевский заставил членов избирательной комиссии подделать протокол о результатах голосования. Фото: Reuters

В Витебске председатель участковой избирательной комиссии №25 Сергей Питаленко признал подделку результатов голосования на президентских выборах в пользу действующего президента Александра Лукашенко.

На соответствующем участке победила оппонентка Лукашенко - Светлана Тихановская. Об этом сам Питаленко сообщил в комментарии белорусской службе Радио Свобода.

Как отмечается, журналисты опубликовали аудиозапись, на которой якобы председатель Кастричницькои районной администрации Витебская Сергей Сташевский заставил членов избирательной комиссии подделать протокол о результатах голосования в пользу Лукашенко.

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Руководитель комиссии признал, что после победы Тихановской члены комиссии сфальсифицировала протокол и были вынуждены вписать туда продиктованы властью цифры.

На вопрос, правда ли, что это Сташевский заставил комиссию переписать протокол, Питаленко ответил: "На аудио все есть".

Стоит отметить, что поговорить со Сташевским урналистам не удалось, в его приемной им сообщили, что он болеет.

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. В ЦИК обнародовали предварительные результаты. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановську - 9,9%, за Анну Канопацьку - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.

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