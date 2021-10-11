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В Верховной Раде рассказали о планах монобольшинства на пленарной неделе

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В Верховной Раде рассказали о планах монобольшинства на пленарной неделе
Озвучили планы монобольшинства в Верховной Раде. Фото: Украинская правда

Партия "Слуга народа" рассказала о планах на следующей пленарной неделе.

С 19 по 26 октября монобольшинство собирается принять несколько важных законопроектов, информирует пресс-секретарь "слуг" Юлия Палийчук в Telegram.

1) Рассмотрят 12 проектов блокирующих постановлений, которые не позволяют спикеру Верховной Рады Руслану Стефанчуку подписать закон об олигархах и передать его на подпись президенту.

2) Примут по специальной процедуре ресурсный законопроект №5600.

3) Проведут внеочередное заседание парламента для принятия евроинтеграционных законов, среди которых, в частности:

№4554 о безопасном детском питании в соответствии со стандартами ЕС;

№3680-д по упрощению процедур экспертизы, регистрации сортов растений и обращения семян;

№0112 - ратификация Гарантийного соглашения "Логистическая сеть (Модернизация и цифровизация Укрпочты)" между Украиной и Европейским инвестиционным банком;

№0124 о внесении изменений в Конвенцию между Правительством Украины и Правительством Королевства Дании об избежании двойного налогообложения.

4) Примут законы, необходимые для усиления сотрудничества с МВФ, которых давно ждет миссия Фонда в Украине.

Среди них, в частности, такие проекты законов:

№5459-1 - о приведении статуса НАБУ в соответствие с требованиями Конституции;

№5850, 5852 и 5853 - по реформированию банковской сферы и усилению независимости НБУ.

5) Перейдут к рассмотрению законопроекта 3205-2, который поможет малым фермерам получить доступные кредитные ресурсы.

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В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который поможет лиц, поддержавших российскую оккупацию Крыма, оправдывают и публично отрицают вооруженную агрессию России против Украины, популяризируют руководство государства-агрессора, лишить государственных наград.

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Дата
11
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