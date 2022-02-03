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четверг, 03 февраля 2022 21:00

В Верховной Раде хотят уволить директора ДБР

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В Верховной Раде хотят уволить директора ДБР
Директора ГБР Алексея Сухачева хотят уволить с должности. Фото: ДБР

В Верховной Раде 3 февраля зарегистрировали проект постановления об увольнении директора Государственного бюро расследований Алексея Сухачева.

Инициаторами проекта постановления стали 13 нардепов от "Европейской солидарности" и Кира Рудык с Ярославом Железняком из "Голоса". Соответствующие документы опубликованы на сайте Верховной Рады.

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В пояснительной записке указываются, что в течение периода деятельности на должности руководителя ДБР Сухачев систематически пренебрегал своими должностными обязанностями.

Следовательно, дальнейшее его пребывание на должности вредит авторитету этого органа, подрывает доверие граждан к его деятельности и способности эффективно выполнять задачи по борьбе с преступностью и коррупцией. А также негативно влияет на государство в целом, поскольку дискредитирует его в глазах украинского общества и мирового сообщества в целом.

В Верховной Раде зарегистрировали постановление об увольнении министра внутренних дел Дениса Монастырского. Ее подали народные депутаты по "Европейской солидарности" и бывший спикер ВР Дмитрий Разумков.

В документе указали на скандал с замминистра Александром Гогилашвили и избиение протестующих. Последней каплей стало обнародование видео полицейских с места ДТП нардепа "Слуги народа" Александра Трухина, из которого видно, что покрытие этого преступления совершал министр внутренних дел Монастырский.

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Дата
03
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