В Венецианской комиссии хотят оценить закон об олигархах за подписью Зеленского

Рада приняла законопроект об олигархах президента Зеленского. Фото: ОП

Глава Венецианской комиссии Джанни Букиккио попросил президента Украины Владимира Зеленского предоставить для заключения Комиссии закон об олигархах в редакции, подписанной главой государства.

Об этом шла речь во время их телефонного разговора, который состоялся по инициативе Букиккио, сообщили в пресс-службе Зеленского.

"Председатель Венецианской комиссии обратился с просьбой предоставить Комиссии проголосованный текст закона в редакции, подписанной главой государства, для рассмотрения и подготовки соответствующего заключения", - говорится в сообщении.

Также политики обсудили проекты законов Украины, которые находятся на рассмотрении Верховной Рады и направлены на совершенствование конституционной процедуры, порядка назначения судей Конституционного Суда, а также по отбору судей в КСУ.

Кроме того, обсуждалось формирование Этического совета, который будет проверять на добропорядочность кандидатов на должности членов Высшего совета правосудия. "Президент Украины и председатель Венецианской комиссии подчеркнули, что этот процесс должен завершиться как можно скорее, а все имеющиеся сейчас препятствия – устранены", - говорится в сообщении.

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23 сентября Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект президента Владимира Зеленского "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)". За проголосовали 279 народных депутатов. Поддержали фракции "Слуга народа" (229), "Голос" (11), группы "Партия "За будущее" (18) и "Доверие" (15), а также шесть внефракционных депутатов.