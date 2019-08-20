В Укроборонпроме назвали количество кандидатов на кресло гендиректора

"Генерального директора Укроборонпрома Павла Букина нужно менять, потому что он недостаточно эффективен", — Абромавичус. ФОТО: Укринформ

Семь кандидатов претендуют на должность генерального директора государственного концерна Укроборонпром, которую ныне занимает Павел Букин.

Об этом в интервью "Цензор.НЕТ" рассказал председатель наблюдательного совета госконцерна Айварас Абромавичус.

"Генерального директора Укроборонпрома Павла Букина нужно менять, потому что он недостаточно эффективен. И, как практика показывает, связан какими-то старыми обязанностями ... Из длинного списка претендентов рекрутеры отобрали шорт-лист из 7 кандидатов, трое из которых готовы работать в новой команде. Имен этих людей называть не буду, они проходят спецпроверку после собеседования в Офисе Президента, но это команда профессионалов, с большими достижениями ", - сказал он.

По словам Абромавичуса, речь идет об известных топ-менеджерах с различными опытами: машиностроение, авиация, финансы, управление персоналом.

Кандидатов проверяли на наличие или отсутствие конфликта интересов, бизнеса в секторе обороны и безопасности, а также работают ли у них в этой сфере родственники.

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Премьер-министр Владимир Гройсман внес президенту Владимиру Зеленскому представление на назначение главой госконцерна "Укроборонпром" Алексея Тимофеева.

Укроборонпром - это объединение многопрофильных предприятий различных отраслей оборонной промышленности Украины, которое подчиняется Министерству обороны.