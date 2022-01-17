В Украину с визитом приедет глава МИД Германии

Анналена Бербок приедет на Украину. Фото: DW

В Украину 17 января приедет с визитом министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Визит федерального министра иностранных дел Германии состоится в тридцатую годовщину возобновления дипломатических отношений между странами и "имеет целью засвидетельствовать поддержку Украины со стороны Германии на фоне агрессивных действий России", говорится на на Facebook-странице МИД Украины.

Визит осуществляются по приглашению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

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"Дмитрий Кулеба и Анналена Бербок проведут переговоры, ключевыми темами которых станут активизация международных усилий по противодействию российской агрессии, координация дальнейших шагов в рамках нормандского формата и Крымской платформы, интеграция Украины в ЕС и НАТО, развитие двустороннего экономического, энергетического и гуманитарного партнерства", - говорится в сообщении.

Украинский и немецкий министры также проведут онлайн-пресс-конференцию, начало которой запланировано на 13:00.

Глава Министерства иностранных дел Канады Мелани Жоли также приедет в Украину. Цель визита — подтвердить поддержку украинского суверенитета и усилить усилия по сдерживанию агрессивных действий России.