В Украину приедет канцлер Германии

Перед визитом в Москву Шольц приедет в Украину. Фото: Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц 14 февраля прилетит в Киев.

На следующий день, 15 февраля, у него запланирован визит в Москву, сообщает DW со ссылкой на Ведомство прессы и информации правительства Германии.

Шольц сообщал, что встретится с президентом РФ Владимиром Путиным для переговоров по кризису в Украине.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нежелание Германии передавать Украине оружие является большим разочарованием - премьер Польши

"Ситуация очень серьезная", - подчеркивал он.

Шольц добавил, что России дали понять, что она заплатит высокую цену при очередном нарушении территориальной целостности Украины. По словам канцлера, этот сигнал был понят.

Президент Франции Эммануэль Макрон может встретиться с главой РФ Владимиром Путиным. Макрон подчеркнул, что для него приоритетная задача не допустить увеличения эскалации.