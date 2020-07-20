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понедельник, 20 июля 2020 21:43

В Украину прибыла президент Швейцарии

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В Украину прибыла президент Швейцарии
Она будет в Украине до 23 июля. Фото: посольство Швейцарии

Президент Швейцарии Симонетта Зоммаруга прибыла в Киев.

"Президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Зоммаруга приземлилась в Киеве. Украина тепло ее приветствует", - сообщает посольство Швейцарии в Украине в Twitter.

Она посетила фонд Bereznitsky Art Foundation. Ознакомилась с произведениями современного искусства.

Визит Зоммаругы будет продолжаться до 23 июля.

Она проведет переговоры с президентом Владимиром Зеленским в формате один на один и в составе делегаций.

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Планируется обсудить широкий спектр вопросов украинско-швейцарских отношений и взаимодействие сторон на международной арене.

Зеленский и Зоммаруга поедут на Донбасс для ознакомления с политикой безопасности и социально-экономической ситуацией в регионе.

В Киеве с 20 по 23 июля могут ограничить дорожное движение. В Украину с визитом едет президенткой Швейцарии Зоммаруга, сообщает Управление государственной охраны Украины в Facebook.

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  • это стоило сделать в первую неделю работы
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