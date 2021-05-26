В Украину прибыла новая партия вакцины Sinovac

В Украину прибыла новая партия китайской вакцины от коронавируса Sinovac.
Партия насчитывает 500 тысяч доз препарата, информирует Министерство здравоохранения Украины.
"Украина уже получила 1,2 миллиона доз CoronaVac с законтрактованных 1,9 млн доз этой вакцины", - отметили в ведомстве.
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CoronaVac в Украине применяют для вакцинации маломобильных групп населения, людей с инвалидностью и тех, кто за ними ухаживают. Также вакцину получают педагоги, которые будут привлечены к ВНО в 2021 году; олимпийцы и паралимпийцы; сотрудники патрульной полиции.
Всемирная организация здравоохранения прогнозирует появление нового смертоносного вируса.
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