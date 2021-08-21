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суббота, 21 августа 2021 18:48

В Украину прибыл премьер-министр Грузии

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В Украину прибыл премьер-министр Грузии
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Фото: t.me/Denys_Smyhal

На саммит "Крымской платформы" прибывают участники.

В частности, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили уже находится в Украине. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Грузинская делегация примет участие в учредительном саммите "Крымской платформы".

"Мы продолжаем поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ. Благодарны за такую ​​же поддержку со стороны наших грузинских партнеров", - отметил Шмыгаль.

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Премьер-министр отметил, что их ждет насыщенная программа во Львове и Киеве, обсуждение политики безопасности, торгово-экономических, энергетических, туристических и других вопросов.

"Крымская платформа" - дипломатическая инициатива Украины, в перспективе - международный координационный механизм для возвращения вопроса Крыма в повестку дня, защиты прав человека в Крыму и содействия деоккупации полуострова.

26 февраля 2021 года Владимир Зеленский подписал Указ "Об отдельных мерах, направленных на деоккупацию и реинтеграцию временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя", которым постановил образовать Организационный комитет по подготовке и проведению в Украине учредительного саммита Крымской платформы. Согласно документу, МИД обеспечивает координацию участия Украины в деятельности "Крымской платформы".

Председателем Организационного комитета по подготовке учредительного саммита "Крымской платформы" является министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Ожидается, что "Крымская платформа" будет представлена в Парламентской ассамблее Совета Европы. Датой проведения учредительного саммита определено 23 августа 2021 года, по его итогам может быть принята декларация.

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