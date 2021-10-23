В Украину не пустили российскую поэтессу

Россиянку не пустили в Украину из-за ее вояжей в оккупированный Крым. Фото: ГПСУ

Российской поэтессе, незаконно посещала Крым, запретили въезд в Украину.

25-летняя россиянка прилетела в нашу страну из Испании. Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

При оформлении документов пограничники установили, что гражданка России незаконно посещала оккупированный Крым.

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"Россиянка, которая оказалась поэтессой и автором различных проектов, неоднократно публиковала материалы на крымскую тематику и информацию о посещении временно оккупированной территории Украины. Женщина отметила, что на полуостров ездила в прошлом году и попала туда поездом с российской территории, незаконно", - говорится в сообщении.

За нарушение украинского законодательства гражданке России отказали в пропуске через государственную границу и запретили въезд в Украину.

По данным Украинской правды, речь идет о россиянке Алисе Денисовой 1996 года рождения.

Из-за незаконного посещения Крыма женщине запретили въезд в Украину. Фото: ГПСУ

В Украину не пустили гражданина России, топ-менеджера одного из российских холдингов. Во время проверки пограничники установили, что иностранец незаконно посещал временно оккупирован Крым.