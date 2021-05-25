В Украину доставят новую партию вакцин Pfizer

Вакцины приобрели за средства госбюджета. Фото: Reuters

26 мая в Украине ожидается прибытие новой партии ковид-вакцин производителя Pfizer-BioNTech.

Ее приобрели за средства госбюджета, а не получили по программе COVAX, сообщает пресс-служба Минздрава.

Вакцины доставят в Международный аэропорт Киев имени Сикорского.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина - третья в Европе по смертности от Сovid-19

Сколько доз будет в первой партии пока не сообщается.

Пандемия коронавируса помогла предотвратить более 32 тыс. преждевременных смертей от загрязненного воздуха в мире. Так произошло из-за уменьшения количества транспорта на дорогах. Результаты исследования опубликовали в журнале Science Advances.