В Украину доставят новую партию вакцин Pfizer

26 мая в Украине ожидается прибытие новой партии ковид-вакцин производителя Pfizer-BioNTech.
Ее приобрели за средства госбюджета, а не получили по программе COVAX, сообщает пресс-служба Минздрава.
Вакцины доставят в Международный аэропорт Киев имени Сикорского.
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Сколько доз будет в первой партии пока не сообщается.
Пандемия коронавируса помогла предотвратить более 32 тыс. преждевременных смертей от загрязненного воздуха в мире. Так произошло из-за уменьшения количества транспорта на дорогах. Результаты исследования опубликовали в журнале Science Advances.
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