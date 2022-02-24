В Украине вводят военное положение - что оно предполагает

Во время военного положения власти получают полномочия, необходимые для отражения нападения. Фото: Getty images

Военное положение предусматривает предоставление органам власти полномочий, необходимых для отпора вооруженного нападения.

Во время военного положения могут усилить охрану стратегических объектов, ввести комендантский час, запретить акции и массовые собрания.

Могут внедрить трудовую повинность или обязательные общественно полезные работы, принудительное отчуждение частного имущества. Предусмотрена возможность запрещения деятельности определенных политических партий или общественных объединений.

Могут ввести запрет на торговлю и обязать не покидать жилье.

Во время военного положения нельзя прекратить полномочия президента, Верховной Рады, Кабмина, судов, омбудсмена. Нельзя изменять Конституцию и проводить выборы.

Власть и военное командование имеет право проверять документы и осматривать имущество. Могут приказать отдать имущество в военное пользование. У предприятий могут забрать работников из-за мобилизации.

В период действия военного положения могут объявить всеобщую или частичную мобилизацию. Ее термины и объемы определяет президент. Но мобилизацию могут и не объявлять. Военнообязанных могут вызвать на сборы.

Могут запретить выезд из страны всем гражданам.

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Во время военного положения могут ограничить работу отдельных банков или их подразделений.

Президент Владимир Зеленский призвал украинцев не поддаваться панике из-за масштабного вторжения России в Украину. На территории страны будет введено военное положение. Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном официальными каналами главы государства.