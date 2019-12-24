В Украине введут электронные паспорта - Федоров

Украинцы получат электронные паспорта. Фото: Лига

В конце февраля 2020 года в Украине станет возможным получение электронного паспорта. Этот документ можно будет предъявлять, показав личный смартфон.

"Мы уже договорились, благодаря нашей миграционной службе, я ей очень благодарен, что в конце этой зимы мы запускаем электронный паспорт. И уже можно будет путешествовать по Украине, летать самолетами, ездить поездами с этим документом", – сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в интервью телеканалу "Украина".

По словам министра, получить такой документ смогут граждане Украины, у которых есть паспорт в виде ID-карты или биометрический загранпаспорт. Таких украинских граждан на данный момент уже 17 миллионов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Объявили о запуске сервиса электронного водительского удостоверения

"Это ничем не отличается от биометрического паспорта", – заявил Михаил Федоров.

"Есть несколько систем авторизации, есть и пароль, можно из системы быстро выйти, если потеряется телефон. Самое главное – ставить пароли, защищать гаджеты, которые вы используете, и не открывать подозрительные ссылки, которые вам приходят", – сказал министр, отвечая на вопрос о безопасности электронного документа.

Михаил Федоров также подчеркнул, что все необходимые знания о пользовании электронными системами украинцы смогут получить благодаря образовательной онлайн-платформе, которая запустится 21 января 2020 года. Каждый гражданин Украины сможет посмотреть курсы, как правильно пользоваться электронными системами с помощью гаджетов.

"Когда мы говорим о "государстве в смартфоне", мы говорим об удобном государстве. Наша философия – сделать государство удобным сервисом", – подчеркнул министр.

Министр отметил успешность запуска мобильного приложения "Дія". 16 декабря началось бета-тестирование приложения. Испытать его пожелали почти 60 тыс. граждан Украины. В течение 5 дней каждый желающий мог подать заявку, чтобы первым получить доступ со смартфонов к цифровому удостоверению водителя и свидетельства о регистрации транспортного средства. Период тестирования продлится в течение месяца. В течение этого времени команда разработчиков будет анализировать отзывы, чтобы исправить возможные недостатки.