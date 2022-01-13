В Украине стало меньше людей, готовых выйти на протесты

Во время акции возле Офиса президента, февраль 2021 года. Фото: t.me/ssternenko

В Украине стало меньше тех, кто готов выйти на протест.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии с 3 по 11 декабря прошлого года.

В акциях протеста готовы участвовать 32,4% взрослых жителей Украины.

15,7% видят свое участие в избирательной кампании как форме протеста, 11,3% - в санкционированных митингах и демонстрациях, 10,3% - сборе подписей под коллективными воззваниями.

По сравнению с позапрошлым годом, уровень готовности протестовать снизился на 5,6%.

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Самый низкий уровень готовности на Востоке (69,8% не готовы), самый высокий - в Центре (58% не готовы). На Западе и Юге не готовы к протестам 65,4% и 66,7%.

Более половины опрошенных женщин не готовы протестовать (66,8%), среди мужчин таких - 59,9%.

Уровень готовности у городского населения выше сельского - 34,5% против 27,9%.

Социологи опросили 2 тыс. респондентов во всех регионах Украины, за исключением оккупированных Россией Крыма и районов Донецкой и Луганской обл.

Только 20% опрошенных считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении, сообщали социологи в конце прошлого года.