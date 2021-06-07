В Украине смягчают карантин

Кабмин смягчил карантин на территории Украины. Фото: ВВС

Кабинет министров принял решение о смягчении карантина в Украине.

Также будут изменены и условия въезда, чтобы не находиться на самоизоляции. Об этом говорится в постановлении правительства.

Так, при въезде в Украину разрешили предъявлять не только отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, но и отрицательный тест на антиген или международный сертификат о полном курсе вакцинации препаратами, сертифицированными ВОЗ.

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Также правительство разрешило:

- проводить массовые мероприятия с заполненностью двух третей мест (если все участники и посетители будут иметь негативные ПЦР-тесты или тесты на антиген, или сертификаты о вакцинации - никаких ограничений не применяется).

- проводить спортивные мероприятия с заполненностью двух третей мест.

- кинотеатрам заполнять залы на две трети.

- работу дискотек, ночных клубов и проведение праздничных мероприятий в кафе и ресторанах.

- кафе и ресторанам работать круглосуточно.

- работу всех заведений размещения (гостиниц, хостелов, кемпингов и других).

- размещение столиков в кафе и ресторанах на расстоянии 1,5 м друг от друга вместо двух метров.

Правительство определило, что зеленую зону карантина в Украине могут установить, если ни один из регионов не входит в красной зоне.

За неделю в Украине от Covid-19 привили рекордное количество людей. Лишь в воскресенье, 6 июня, вакцинировали 24860 человек, из которых 24406 получили первую дозу Covid-препарата. Остальные завершили вакцинацию.