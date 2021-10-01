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пятница, 01 октября 2021 21:36

В Украине официально отреагировали на арест Саакашвили

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В Украине официально отреагировали на арест Саакашвили
В Украине официально отреагировали на арест Саакашвили

Президент Владимир Зеленский обеспокоен задержанием председателя исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеила Саакашвили в Грузии.

В Офисе президента следят за ситуацией, написал в Facebook пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

"Внимательно следим за сообщениями о задержании председателя исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеила Саакашвили. Президент Владимир Зеленский обеспокоен такими новостями и тоном заявлений, которые звучат в Грузии относительно возможного развития ситуации. Украина обращается к грузинской стороне за разъяснениями по поводу всех обстоятельств и причин такого шага относительно украинского гражданина", - написал он.

Посольство Украины в Грузии пока не получило официальной информации о задержании.

"Но наши консулы уже работают над тем, чтобы предоставить Михеилу Саакашвили всю необходимую помощь", - добавил Никифоров.

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МИД вызвал посла Грузии в Украине для получения официальной информации об основаниях и обстоятельствах задержания.

Михеила Саакашвили задержали 1 октября в Грузии.

Возвращение на родину Саакашвили после восьми лет эмиграции связано с выборами в местные органы власти 2 октября. Политик призвал сторонников вместе отправиться в Тбилиси, а 3 октября, после выборов, выйти на акции протеста.

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