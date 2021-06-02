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суббота, 05 июня 2021 13:20

В Украине обновили карантинные зоны

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В Украине обновили карантинные зоны
В Киеве процент эпидпорога составляет менее 50%. Фото: ua.news

Все регионы Украины и Киев находятся в желтой зоне карантина.

В некоторых областях показатели частично соответствуют зеленой зоне. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Так, в Киеве, Закарпатской, Полтавской и Хмельницкой областях низкий процент эпидпорога составляет менее 50%.

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В Закарпатской, Винницкой, Житомирской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Одесской, Полтавской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой и Херсонской областях - коэффициент выявления случаев инфицирования менее 5%.

Вся Украина может перейти в зеленую зону, если не менее 13 регионов будут показывать менее 50% от эпидпорога заболеваемости гриппом и ОРВИ, а коэффициент обнаружения инфицирования коронавирусом по всей стране будет меньше 5%.

За последние сутки, 4 июня, в Украине обнаружили 1897 новых больных коронавирусом. В частности, заболели 91 ребенок и 65 медработников.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (497), Киевской (160), Запорожской (138), Днепропетровской (128) и Харьковской (116) областях.

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05
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