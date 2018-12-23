В Украине начались первые выборы в объединенных территориальных громадах

Выборы проходят в 78 ОТГ. Фото: unian.ua

В воскресенье, 23 декабря, в 8.00 начались первые выборы депутатов и председателей сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных громад.

Выборы проходят в 78 ОТГ, сообщает Укринформ.

В частности, такие выборы состоятся: в Волынской области - в 9 ОТГ; в Днепропетровской области - в 1 ОТГ; в Житомирской области - в 6 ОТГ; в Ивано-Франковской области - в 4 ОТГ; в Киевской области - в 4 ОТГ; в Кировоградской области - в 4 ОТГ; во Львовской области - в 5 ОТГ; в Полтавской области - в 3 ОТГ; в Ривненской области - в 3 ОТГ; в Тернопольской области - в 5 ОТГ; в Хмельницкой области - в 3 ОТГ; в Черкасской области - в 27 ОТГ; в Черновицкой области - в 4 ОТГ.

По предварительным подсчетам, в этих выборах смогут принять участие около 453 тысяч избирателей.

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Для проведения выборов территориальными избирательными комиссиями было создано 1692 территориальных, одномандатных избирательных округа. Голосование будет проходить до 20.00, состоится на 622 избирательных участках.

Выборы в Объединенных территориальных общинах назначили на 23 декабря, несмотря на военное положение.