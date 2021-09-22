В Украине могут отменить перенос выходных из-за праздников

В Минкульте предлагают отменить перенос большинства выходных. Фото: Pexels

В Украине могут отказаться от переноса выходных из-за праздников.

В Минкульте предлагают сохранить перенос выходного только для Нового года, Рождества Христова по юлианскому и григорианскому календарям, Пасхи и Троицы.

"Опираясь на общеевропейскую традицию, МКИП предлагает отменить норму о дополнительный выходной, если отдельные праздники приходятся на субботу или воскресенье. То есть, если 1 мая будет приходиться на воскресенье, то Понедельник, 2 май, будет рабочим днем", - говорится в сообщении министерства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине появится новый праздничный выходной день

В проект закона предлагают определить четкие категории и различия государственного праздника, дня траура, международного дня, памятной даты, профессионального праздника, скорбного дня и традиционный праздник. Кодекс законов о труде Украины определяет праздничные и нерабочие дни, но он не содержит четкой классификации.

В январе 2021 в ВР вносили похожий проект закона. Его авторами выступили председатель комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова и 14 депутатов из фракции "Слуга народа".