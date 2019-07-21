В Украине массово минируют избирательные участки

О заминировании избирательных участков поступают анонимные звонки. Фото: УНІАН

В Харькове и Одессе массово минируют избирательные участки.

В Харькове поступил анонимный звонок о заминировании 14 участков. Туда прибыли следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления, сообщили в полиции Харьковской обл.

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В Одесской области в Подольском р-н заминировали 4 участка. Специалисты проверили их, но опасных предметов не обнаружили.

В Раздельнянском и Великомихайловском р-н в полицию сообщили о заминировании 9 участков.

По состоянию на 16:00 на внеочередных выборах в Верховную Раду проголосовали 36,47% избирателей. Об этом свидетельствуют данные, обработанные со 181-го избирательного округа из 199. Лидером активности избирателей является Полтавская область - 41,53% граждан уже посетили участки. Меньше всего избирателей проголосовали в Черновицкой области - 27,91%.