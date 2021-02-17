В Украине изменили правила призыва в армию

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Кабмин изменил положение о подготовке и проведении призыва украинский на срочную военную службу.

Изменения внесли также в принятии призывников на военную службу по контракту. Об этом сообщает пресс-служба ВСУ.

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Ожидается, что утверждение новой редакции положения позволит:

- улучшить организацию работы областных и районных (городских) призывных комиссий;

- уточнить порядок оповещения призывников о явке в военные комиссариаты;

- упростить рассмотрение вопроса о предоставлении призывными комиссиями отсрочек (освобождение) от призыва на срочную военную службу;

- усовершенствовать организацию работы сборных пунктов областных военных комиссариатов;

- упорядочить работу по принятию призывников на военную службу по контракту.

Изменения должны усовершенствовать мероприятия, связанные с подготовкой и проведением призыва на срочную военную службу, принятием призывников на военную службу по контракту и приведения их в соответствие с действующим законодательством.

Украинские моряки получили от США 16 скоростных катеров, свыше 70 надувных лодок и сопутствующее оборудование. Церемония передачи состоялась на территории Военно-морской базы Юг в Одессе.