В Украине изменили правила призыва в армию

 
Ексклюзивы
1/5
Эксперты раскритиковали налогообложение дополнительных доходов украинцев
Эксперты раскритиковали налогообложение дополнительных доходов украинцев
Просмотров: 1026
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
1 Просмотров: 972
Депутатам разрешили выступать на русском языке
Депутатам разрешили выступать на русском языке
2 Просмотров: 2340
Вакцины от туберкулеза нет. Плановые прививки не проводят
Вакцины от туберкулеза нет. Плановые прививки не проводят
Просмотров: 261
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Просмотров: 198
Объяснили, почему дорожает бензин
Объяснили, почему дорожает бензин
Просмотров: 711
Вирастюк много потеряет, если пройдет в Раду
Вирастюк много потеряет, если пройдет в Раду
Просмотров: 1071
"Ермаку приготовиться" - сети оценили подозрение Шарию
"Ермаку приготовиться" - сети оценили подозрение Шарию
Просмотров: 1008
Как не превратить обучение в страдания: 5 советов психолога
Как не превратить обучение в страдания: 5 советов психолога
Просмотров: 189
Недвижимость, депозиты или государственные облигации: куда лучше вложить деньги в 2021 году
Недвижимость, депозиты или государственные облигации: куда лучше вложить деньги в 2021 году
Просмотров: 405
Фото
Все фото
7
5
4
5
9
Политический юмор и не только. Как шутили в соцсетях в День святого Валентина
Политический юмор и не только. Как шутили в соцсетях в День святого Валентина
&quot;Люблю тебя не смотря на все табу&quot; - сделали смешные валентинки с политиками
"Люблю тебя не смотря на все табу" - сделали смешные валентинки с политиками
Зеленский с послами &quot;Большой семерки&quot; полетел на Донбасс
Зеленский с послами "Большой семерки" полетел на Донбасс
Украина получила лодки и катера с США
Украина получила лодки и катера с США
Под телеканалами &quot;Интер&quot; и &quot;Наш&quot; пикетировали. Требовали закрыть
Под телеканалами "Интер" и "Наш" пикетировали. Требовали закрыть
Видео
Все видео
СБУ объявила Шарию подозрение в государственной измене
СБУ объявила Шарию подозрение в государственной измене
Арестович в прямом эфире оскорбил украинских военных и женщин-политиков
Арестович в прямом эфире оскорбил украинских военных и женщин-политиков
Саакашвили депортировали в Польшу
Саакашвили депортировали в Польшу
Притула о политике: Я в игре
Притула о политике: Я в игре
Депутаты ОПЗЖ устроили ссору на заседании комиссии по этике
Депутаты ОПЗЖ устроили ссору на заседании комиссии по этике
Интервью
1/5
Эксперт рассказал, как "Динамо" может обыграть "Брюгге"
Эксперт рассказал, как "Динамо" может обыграть "Брюгге"
Просмотров: 171
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
1 Просмотров: 972
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Просмотров: 198
После войны переселенцы не вернутся домой
После войны переселенцы не вернутся домой
Просмотров: 828
Детские суициды: как распознать, что у ребенка проблемы
Детские суициды: как распознать, что у ребенка проблемы
Просмотров: 612
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
17 февраля 2021
Просмотров: 279
Привид
Виходжу з дітьми на прогулянку. Радіємо сонцю і снігу. Та раптом легкість буття переривають слова сусідки баби Тоні. – А ти знаєш, що у ...
среда, 17 февраля 2021 22:58

В Украине изменили правила призыва в армию

  Комментировать
В Украине изменили правила призыва в армию
Фото: Facebook

Кабмин изменил положение о подготовке и проведении призыва украинский на срочную военную службу.

Изменения внесли также в принятии призывников на военную службу по контракту. Об этом сообщает пресс-служба ВСУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Военные ВСУ и НАТО поднялись на Говерлу - мощные фото

Ожидается, что утверждение новой редакции положения позволит:

- улучшить организацию работы областных и районных (городских) призывных комиссий;
- уточнить порядок оповещения призывников о явке в военные комиссариаты;
- упростить рассмотрение вопроса о предоставлении призывными комиссиями отсрочек (освобождение) от призыва на срочную военную службу;
- усовершенствовать организацию работы сборных пунктов областных военных комиссариатов;
- упорядочить работу по принятию призывников на военную службу по контракту.

Изменения должны усовершенствовать мероприятия, связанные с подготовкой и проведением призыва на срочную военную службу, принятием призывников на военную службу по контракту и приведения их в соответствие с действующим законодательством.

Украинские моряки получили от США 16 скоростных катеров, свыше 70 надувных лодок и сопутствующее оборудование. Церемония передачи состоялась на территории Военно-морской базы Юг в Одессе.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Украине изменили правила призыва в армию». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Звезда plus size показала естественную красоту обнаженного тела
Звезда plus size показала естественную красоту обнаженного тела
14
 Просмотров: 62794
&quot;Попа будто персик&quot; - лучшая спортсменка Украины обольщает горячими фото
"Попа будто персик" - лучшая спортсменка Украины обольщает горячими фото
20
 Просмотров: 17631
Гороскоп на 17 февраля: астрологиня назвала знаки-счастливчики
Гороскоп на 17 февраля: астрологиня назвала знаки-счастливчики
 Просмотров: 11340
Разыскиваемых за убийство бизнесмена братьев нашли повешенными - СМИ
Разыскиваемых за убийство бизнесмена братьев нашли повешенными - СМИ Просмотров: 7920
12-летний ребенок застрелил преступника, который ворвался в дом его бабы
12-летний ребенок застрелил преступника, который ворвался в дом его бабы Просмотров: 6678
Политика
Стерненко хотят посадить на 8 лет
Стерненко хотят посадить на 8 лет Просмотров: 72
Украина перезапустить конкурс для избрания судьи в ЕСПЧ
Украина перезапустить конкурс для избрания судьи в ЕСПЧ Просмотров: 36
Кабмин утвердил бюджет Пенсионного фонда
Кабмин утвердил бюджет Пенсионного фонда Просмотров: 108
АРМА или как быть между молотом и наковальней
АРМА или как быть между молотом и наковальней Просмотров: 45
Зеленский предлагает сократить полномочия скандального ОАСК
Зеленский предлагает сократить полномочия скандального ОАСК Просмотров: 306
Больше всего комментируют
9
Зеленский дал 10 дней на поиск виновных в гибели трех военных
2
Тюрьму под Киевом выставили на аукцион. Стартовая цена - 220 млн
2
Депутатам разрешили выступать на русском языке
1
Договориться с Россией практически невозможно - Кравчук
1
Витренко хочет уволить руководство и наблюдательный совет Нафтогаза - СМИ
Голосов: 5687
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть