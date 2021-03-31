В украинцев появится возможность отзывать нардепов

В Верховной Раде работают над пакетом реформ о народовластии. Фото: rada.gov.ua

Верховная Рада работает над пакетом законов о народовластии. Он позволит отозвать народных депутатов.

Рассказал первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук в интервью "Интерфакс-Украина".

В пакет войдут законопроекты о всеукраинском и местных референдумах, электронных петициях и электронном голосовании.

"Конституция не предусматривает для народных депутатов форму отзыва, но мы разрабатываем и изменения в Конституцию. Делаем проекты законов по вопросам, которые называются recalls: мы хотим предоставить народу возможность отозвать народных депутатов Украины", - подчеркнул Стефанчук.

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Сейчас основанием для лишения мандата может быть приговор по уголовному делу.

Создание механизма, который позволит отозвать народных депутатов Стефанчук анонсировал в феврале. Верховная Рада 26 января 2021-го приняла закон "О народовластия через всеукраинский референдум".