В украинцев появится возможность отзывать нардепов

Верховная Рада работает над пакетом законов о народовластии. Он позволит отозвать народных депутатов.
Рассказал первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук в интервью "Интерфакс-Украина".
В пакет войдут законопроекты о всеукраинском и местных референдумах, электронных петициях и электронном голосовании.
"Конституция не предусматривает для народных депутатов форму отзыва, но мы разрабатываем и изменения в Конституцию. Делаем проекты законов по вопросам, которые называются recalls: мы хотим предоставить народу возможность отозвать народных депутатов Украины", - подчеркнул Стефанчук.
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Сейчас основанием для лишения мандата может быть приговор по уголовному делу.
Создание механизма, который позволит отозвать народных депутатов Стефанчук анонсировал в феврале.
Верховная Рада 26 января 2021-го приняла закон "О народовластия через всеукраинский референдум".
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